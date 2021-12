Após uma derrota é comum protestos em aeroportos, mas dessa vez a reclamação se estendeu para dentro do avião. Foi o que aconteceu neste domingo, 25, depois que o Flamengo perdeu por 1 a 0 para o Corinthians.

As provocações começaram no aeroporto, mas alguns torcedores embarcaram no mesmo voo (São Paulo - Rio de Janeiro) dos jogadores. De acordo com testemunhas, eles começaram pedindo que os atletas treinassem mais. Porém, depois passaram a ficar mais agressivos e xingaram os jogadores.

Diante da confusão, o piloto precisou intervir. "Todos estão em prol à segurança do voo, por isso peço para que todos fiquem sentados. O time do Flamengo está no voo, é um grande time, não é o meu time, mas respeito muito, os jogadores, técnico, todos, por isso temos de ter respeito no dia a dia independentemente de time, raça, cor... Por favor, todos mantenha a calma neste voo. Muito obrigado", disse o comandante.

Os torcedores exaltados foram abordados pela polícia após o pouso, segundo testemunhas. A segurança também foi reforçada no Aeroporto Santos Dumont para o desembarque da delegação.

Da Redação Piloto intervém após protesto em voo do Flamengo

