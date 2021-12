Piloto desce do carro e morre atropelado por colega

Durante corrida em uma das categorias da Nascar, nos Estados Unidos, o piloto Kevin Ward Jr., de 20 anos, morreu atropelado após descer do carro que pilotava para reclamar de uma fechada.

A tragédia aconteceu no sábado, 9. Ward Jr. foi atropelado pelo carro do piloto Tony Stewart, de 43, que foi interrogado pela polícia e se mostrou abalado com a morte do colega.

A fechada foi provocada por outro carro, o Sprint Car de número 14, numa curva do circuito. Ward Jr. teve o carro jogado fora da pista e saiu para reclamar, quando foi atingido pelo veterano.

As imagens são fortes, mas se quiser veja o vídeo abaixo:

