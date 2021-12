Piloto de 11 anos morre em acidente no kartódromo de Fernando Alonso

Um piloto espanhol de kart, de apenas 11 anos, morreu neste fim de semana no kartódromo de Fernando Alonso, na cidade de La Mogral, no norte da Espanha. De acordo com a Real Federação Espanhola de Automobilismo, Gonzalo Basurto Movila sofreu acidente fatal durante sessão de treinos livres, no sábado, em preparação para uma corrida do Campeonato Asturiano de Karting.

Gonzalo foi encaminhado ao hospital ainda com vida, mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo na madrugada deste domingo. Segundo a imprensa local, seu kart capotou e caiu sobre o próprio corpo no acidente. A federação não revelou detalhes sobre o episódio, mas garantiu que o acidente será investigado.

"A Real Federação Espanhola de Automobilismo quer demonstrar sua mais absoluta consternação pela perda de Gonzalo, por isso agradece os gestos de carinho e sensibilidade recebidos de todos os setores do esporte", declarou a entidade, em comunicado.

O kartódromo no qual aconteceu o acidente pertence a Alonso, bicampeão mundial de Fórmula 1. É chamado de Circuito Fernando Alonso e contava com a divulgação do piloto espanhol nas redes sociais para apoiar as competições deste fim de semana.

Nestas mesmas redes sociais, o piloto da McLaren lamentou o acontecimento trágico. "Acordo de madrugada num dos dias mais tristes. Totalmente dilacerado. Deixou aqui um abraço enorme à família de Gonzalo e a todo o kart", declarou Alonso.

