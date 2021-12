Piloto da Stock Car morre em acidente na rodovia Anhanguera, em Jundiaí

O piloto Vinicius Margiota, de 23 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira em um acidente na rodovia Anhanguera, em Jundiaí, no interior de São Paulo. Participante da última temporadas da Stock Light, categoria de acesso à Stock Car, ele dirigia uma caminhonete que trafegava pela contramão e bateu de frente em um caminhão em uma das alças de acesso da estrada com a rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto.

Segundo informações do 4.° Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual, que fez o atendimento do acidente, a batida foi às 3h23 da manhã. Margiota conduzia em alta velocidade, sem estar com outros passageiros na caminhonete, e morreu no local da batida, antes mesmo do socorro. O motorista do caminhão também estava sozinho no veículo e nada sofreu.

Margiota era natural de Piracicaba (SP) e estreou na Stock Light em 2018. Pela categoria, ele competiu por duas equipes e teve como melhores resultados dois segundos lugares nas etapas de Velo Città, em Mogi Guaçu (SP), e em Londrina (PR). Antes disso, ele havia sido campeão da Sprint Race em 2016. Em 2019, ele havia deixado a Stock Car e trabalhava para dar continuidade na carreira como piloto.

No automobilismo, Margiota costumava conduzir o veículo de número 07

A Vicar, promotora da Stock Car e Stock Light, lamentou em nota oficial o acidente e promete realizar na próxima etapa, em 5 de maio, em Velo Città, um minuto de silêncio em homenagem ao competidor. "Toda a comunidade envolvida com a Stock Car lamenta profundamente a perda deste jovem companheiro de pista", disse a nota.

