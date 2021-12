Piloto da Indy não resiste a ferimentos e morre no hospital

O piloto Justin Wilson, 37 anos, não resistiu aos ferimentos sofridos no domingo, 23, na etapa de Pocono da Fórmula Indy. As informações foram dadas pela agência Associated Press.

Wilson foi atingido por destroços do carro de Sage Karam, que havia se acidentado. Ele, que é piloto da Andretti Autosport, foi encaminhado insconsciente para o o Hospital Lehigh Valley Health Cedar Crest, na Pensilvânia, onde permaneceu em coma.

