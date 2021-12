Piloto da HRT será o primeiro chinês a pilotar um F-1

O piloto chinês Ma Qing Hua fará história nesta sexta-feira ao tornar-se o primeiro desta nacionalidade a guiar um carro de Fórmula 1 quando substituir Narain Karthikeyan, da equipe espanhola HRT, nos primeiros treinos livres do circuito de Monza, na Itália.

Segundo informa a escuderia, Ma Qing Hua, de 24 anos, esteve preparando-se durante vários meses com treinamentos com carros de categorias inferiores, provas em simulador e exercícios físicos específicos.

O piloto chinês, que estreou no mundo da competição aos oito anos e ganhou o campeonato nacional de kart juvenil de seu país aos 12, se incorporou no último mês de abril ao programa de jovens pilotos da HRT Fórmula 1 Team.

"Este é um passo muito importante para o meu sonho de me tornar um piloto de Fórmula 1. Será a minha segunda vez no carro, depois do teste em Silverstone, e estou muito empolgado por correr em um circuito como Monza", comemorou Qing Hua.

Chefe da HRT, Luiz Perez-Sala elogiou o jovem chinês: "Desde quando começamos a trabalhar com ele, em março, ele tem sido muito rápido e tem cumprido todas as etapas corretamente. Ele correspondeu às nossas expectativas sem cometer erros e provou ser um piloto rápido e seguro, com grande capacidade de apadtação".

