Piloto da Avianca ouviu colega relatar falha total e problema com combustível

Um piloto da companhia Avianca, que estava em um voo próximo ao do avião que caiu com a equipe da Chapecoense, disse que ouviu o diálogo entre o piloto da aeranave acidentada e a torre de controle do aeroporto Rionegro, na Colômbia.

De acordo com áudio divulgado na internet, o profissional relatou que o colega pediu prioridade para pousar, o que não foi atendido. "Solicitamos prioridade para aterrissar, temos problemas de combustível. No entanto, neste momento, ele não se declarou em estado de emergência".

Uma controladora de voos do aeroporto teria explicado que eles não poderiam pousar. "Temos um problema, um avião está aterrisando em emergência", disse, referindo-se à aeronave da Viva Colômbia, que também apresentou problemas de combustível e pediu prioridade para aterrissar.

O piloto da Avianca disse que a controladora pediu que ele virasse à esquerda e que ele chegou a ver a aeronave do LaMia passando ao seu lado. "Quando o piloto do LaMia deu início ao movimento de descida, ele declarou-se em estado de emergência. Afirmou que tinha uma falha elétrica e pediu vetores (uma rota que seria mais rápida para realizar a aterrissagem) para continuar a descida", conta.

No relato, o profissional chega a relatar o desespero do colega gritando "ajude-nos, ajude-nos", disse reproduzindo o que ouviu.

A causa do acidente, que matou 71 pessoas e deixou seis feridos, ainda não foi definida.

