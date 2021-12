Piloto baiano larga em 17° na Stock Car de Cascavel

O piloto baiano Patrick Gonçalvez conquistou sua melhor colocação na Stock Car 2012. Patrick , que faz neste domingo, 16, em Cascavel (PR), sua quarta corrida na categoria, vai largar em 17° lugar no grid, na nona fila. Segundo o piloto, o trabalho de toda a equipe resultou no melhor desempenho já registrado pelo carro #8 da Carlos Alves Competition.



Com o carro acertado, Patrick chegou a ficar em 6° lugar na sua bateria, uma das três realizadas para a classificação deste sábado, 15. O piloto ficou entusiasmado com o resultado do dia e para a corrida deste domingo, que tem largada prevista para as 9h35. "O autódromo é excelente, estou muito confiante para a corrida de amanhã, hoje tive uma resposta muito boa com o carro, e tenho certeza que amanhã a Bahia toda irá vibrar comigo'', disse o piloto, logo após o treino classificatório que aconteceu em Cascavel.



A disputa de Cascavel terá Átila Andrade na pole, seguido de Daniel Serra e Júlio Campos, que é companheiro de equipe do piloto baiano. A corrida tem transmissão pela Rede Globo e pode ser acompanhada pela internet no site www.livetimming.com.br, a partir das 9h35.



