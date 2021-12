Piloto baiano faz teste para correr pela F-1 em 2013

Um dos mais cotados a ficar com o título de 2012 da GP2 e um dos principais destaques do automobilismo mundial neste ano, o piloto baiano Luiz Razia participa, nesta terça-feira, 11, dos testes da Fórmula 1 para novatos, no circuito de Magny-Cours, na França, a bordo do carro da Force India.

Esta será a primeira vez desde o GP do Brasil do ano passado (quando fez o primeiro treino livre) que Razia andará com um carro da categoria. Nos dois últimos campeontos, ele ocupou o posto de terceiro piloto das equipes Virgin (atual Marussia) e Lotus (atual Caterham), participando de testes, exibições e apresentações promocionais.

Com quatro vitórias, nove pódios e a atual vice-liderança na divisão de acesso em 2012, o piloto brasileiro está no páreo por uma das vagas de titular na próxima temporada da F-1.

O treino na pista francesa surge em um momento de definição nos bastidores para o próximo campeonato da Fórmula 1, assim como na GP2, que define seu campeão em duas semanas, nas ruas de Cingapura.

"Esse será um teste muito importante para mim. Pela primeira vez no ano vou andar com um carro de F-1 rápido em uma equipe forte, que costuma ir para o Q3 e soma muitos pontos. É uma boa oportunidade para mostrar meu trabalho e testar um carro bom. Magny-Cours é uma ótima pista, de alta velocidade e com curvas rápidas muito legais, que já foi palco de corridas da F-1, o que também é bacana", comenta Razia.

