Piloto baiano aperfeiçoa manobras para o Mundial de Jet Ski

Atual vice-campeão mundial de Motosurfe, o piloto baiano Bruno Jacob treinou novas manobras nesta terça-feira, 18, na Praia de Barra do Jacuípe, no Litoral Norte. A preparação vai até o final do mês e começo de maio, visando a sua estreia no Circuito deste ano.

Em 2016, Jacob obteve o seu melhor desempenho e esteve perto de faturar o título, mas foi barrado pelo norte-americano Mark Gomez, que acabou sendo o campeão. Disposto a correr atrás de uma conquista inédita, Bruno aperfeiçoa novos estilos de manobras em Barra do Jacuípe, seu local de treinamento predileto.

Ele explica que nessa modalidade esportiva os pilotos usam o jet ski como extensão do corpo. Em cima do jet ski, eles rasgam manobras sobre a onda ou dão saltos e cambalhotas metros acima para análise e julgamento da arbitragem.

O Mundial será realizado em seis etapas e o piloto baiano vai estrear suas manobras na praia de Biscarrosse, na França, onde a competição começará no dia 5 de maio. Depois, o circuito segue para a Europa, América do Norte e do Sul e Ásia.

Etapas do Mundial 2017

Biscarrosse (França) - 5 a 8 de maio

Newquay (Inglaterra) - 12 a 15 de maio

Nazaré (Portugal) - 19 a 22 de maio

Pacific City (EUA) - setembro a definir

Florianópolis (SC) - outubro a definir

Kamisu (Japão) - 3 a 6 de novembro

adblock ativo