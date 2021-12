Um acidente gravíssimo chocou todos que acompanhavam a etapa de Macau da Fórmula 3 neste domingo, 18. A jovem piloto Sophia Flörsch, de 17 anos, sofreu uma fratura na coluna após perder o controle do carro e voar sobre as grades que cercam o tradicional circuito asiático.

Flörsch disputava a prova, quando, na quarta volta, chocou-se com o carro de Sho Tsuboi. A alemã, então, perdeu o controle, viu seu veículo alçar voo e ultrapassar o alambrado do circuito, parando apenas quando bateu em uma cabine na qual estavam profissionais da imprensa.

De acordo com comunicado divulgado pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA), Flörsch foi encaminhada imediatamente a um hospital para exames, mas estava consciente. A equipe Van Amersfoort Racing, por sua vez, divulgou que a piloto havia sofrido uma fratura na coluna, sofria com dores nas costas, porém, estava consciente e com sinais vitais estáveis.

Momentos mais tarde, a própria Flörsch surpreendeu ao utilizar as redes sociais para tranquilizar os fãs. "Só queria deixar todo mundo saber que estou bem e vou passar por cirurgia amanhã de manhã", escreveu. "Obrigada a todos por suas mensagens de apoio. Em breve, novas atualizações."

O acidente também deixou o piloto Sho Tsuboi ferido, e ele precisou ser encaminhado ao hospital, assim como um fiscal e dois fotógrafos, que também foram internados. As imagens chocaram até os pilotos mais experientes, que se manifestaram através das redes sociais.

"Acidente inacreditável na Fórmula 3 em Macau. Espero que ela esteja bem", escreveu o brasileiro Felipe Massa. "Todos os meus pensamentos estão com Sophia Flörsch depois do acidente em Macau. Esperamos receber notícias positivas em breve! Continue forte", comentou Fernando Alonso.

Estadão Conteúdo Piloto alemã sofre fratura na coluna em acidente chocante na F3

adblock ativo