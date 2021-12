Piazon e goleiro da seleção são acusados de abuso sexual durante o Pan

Três meses após o encerramento dos Jogos Pan-Americanos de Toronto, mais um caso de abuso sexual envolvendo atletas brasileiros foi denunciado nesta quinta-feira, 29, pelo Departamento de Polícia de Toronto. O atacante Lucas Piazon, atualmente no Reading, da Inglaterra, e o goleiro Andrey, do Botafogo de Ribeirão Preto, ambos com idade olímpica, foram formalmente acusados de abusar de uma mulher de 21 anos e são agora procurados pela polícia canadense.

De acordo com Departamento de Polícia de Toronto, no dia 25 de julho a garota, que não teve o nome revelado, estava com uma amiga em um clube noturno da cidade quando conheceu Piazon e Andrey. Os dois a acompanharam até a casa de uma mulher (não identificada) e, lá dentro, abusaram sexualmente dela.

No Canadá, entretanto, a legislação sobre este tema é diferente da brasileira, conforme faz questão de explicar a polícia. "Abuso sexual" pode ser tanto o ato sexual não consentido quanto um beijo forçado.

Veja postagem da polícia de Toronto

Wanted by Toronto Police Sex Crimes Unit for alleged #SexAssault Lucas Domingues PIAZON & Andrey DaSilva VENTURA pic.twitter.com/PcWwnY6wnl — TPS Sex Crimes (@TPSSexCrimes) 29 outubro 2015

Piazon foi formado no São Paulo e vendido ao Chelsea antes de estrear como profissional. Aos 21 anos, já passou por outros três clubes e atualmente defende o Reading, de Londres, na segunda divisão do Campeonato Inglês.

Já o goleiro Andrey foi revelado pelo Botafogo do Rio e atuou como titular em quatro partidas do ano passado. Nesta temporada, ele é reserva do Botafogo de Ribeirão Preto na Série D do Brasileirão.

O suposto abuso sexual cometido pelos jogadores da seleção de futebol teria acontecido um dia depois de a polícia de Toronto pedir a prisão do goleiro da seleção brasileira de polo aquático Thye Bezerra Matos.

O jogador brasileiro que disputou os Jogos de Pan-Americanos teria assediado uma garota canadense de 22 anos no dia 16 de julho, quanto a delegação do polo estava na cidade. O nome da vítima nunca foi revelado.

À época, Thye já estava em Kazan (Rússia), para a disputa do Mundial de Esportes Aquáticos, e rapidamente viajou para o Brasil. Atleta do Paulistano, ele jogou normalmente a Liga Nacional, há cerca de um mês.

