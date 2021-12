Pia Sundhage convoca seleção para amistosos contra México

A técnica da seleção feminina de futebol, a sueca Pia Sundhage, anunciou nesta quarta-feira, 27, a relação de convocadas para os dois amistosos contra o México, o primeiro em 12 de dezembro na Arena Corinthians, em São Paulo, e o segundo no dia 15 na Fonte Luminosa, em Araraquara.

A atacante Marta ficou de fora da convocação. Por outro lado, a técnica sueca convocou pela primeira vez as goleiras Luciana, Carla e Gabrielli, as defensoras Fernanda, Isabella e Bruna Calderan, a meia Gabi Zanotti e as atacantes Cristiane e Maria Eduarda.

