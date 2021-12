Pia Sundhage convoca Seleção Feminina para período de preparação em Portugal

A técnica da seleção brasileira feminina, Pia Sundhage, convocou, nesta quinta-feira, 8, as 24 jogadoras que vão realizar uma preparação entre os dias 19 e 27 de outubro, na cidade Portimão, em Portugal. A programação faz parte do planejamento, visando os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 (adiados para 2021). Apenas nomes de atletas que atuam fora do Brasil aparecem na lista, devido às restrições internacionais de viagem decorrentes do novo coronavírus.

Além do retorno de Marta à seleção, a treinadora sueca apresentou oito novidades: a goleira Daniele Neuhaus (Benfica), a lateral-direita Rayanne (Sporting Braga-POR), as meio-campistas Giovanna (Barcelona), Laís (Apollon Limassol) e Ana Vitória (Benfica), além das atacantes Mylena (Familicão), Nycole (Benfica) e Valéria (Madrid).

Esta é a terceira convocação de Pia neste ano, as ligas portuguesa e espanhola foram as que cederam o maior número de atletas, com seis representantes cada.

Confira a lista de convocadas:

Goleiras:

Aline Reis - UD Granadilla Tenerife (Espanha)

Daniele Neuhaus - Benfica (Portugal)

Natascha - Paris FC (França)

Defensoras:

Antonia - Madrid CFF (Espanha)

Kathellen - Internacional de Milão (Itália)

Jucinara - Levante UD (Espanha)

Rafaelle - Changchun Dazhong (China)

Rayanne - Sporting Club Braga (Portugal)

Meio-campistas:

Ana Vitória - Benfica (Portugal)

Andressa Alves - Roma (Itália)

Debinha - North Carolina Courage (EUA)

Formiga - Paris St Germain (França)

Giovanna - Barcelona (Espanha)

Laís Araújo - Apollon Limassol (Chipre)

Luana - Paris St Germain (França)

Maria - Juventus (Itália)

Millene - Wuhan Xinjiyuan (China)

Atacantes:

Bia Zaneratto - Wuhan Xinjiyuan (China)

Ludmila - Atlético de Madrid (Espanha)

Marta - Orlando Pride (Estados Unidos)

Mylena - FC de Familicão (Portugal)

Nycole Raysla - Benfica (Portugal)

Raquel - Sporting Lisboa (Portugal)

Valéria - Madrid CFF (Espanha)

adblock ativo