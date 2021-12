Phoenix vence e vira série contra Portland na NBA

O Phoenix Suns mostrou estar recuperado da derrota como mandante no seu primeiro jogo nos playoffs da NBA ao derrotar o Portland Trail Blazers, fora de casa, por 108 a 89, na noite de quinta-feira. Com o triunfo, a equipe virou a série melhor de sete jogos, válida pela Conferência Oeste, para 2 a 1.



Jason Richardson teve atuação brilhante na partida, com 42 pontos, e Steve Nash conseguiu um "double-double", com 13 pontos e dez assistências. O brasileiro Leandrinho Barbosa atuou por 11 minutos, anotou seis pontos e deu duas assistências. LaMarcus Aldridge, com 17 pontos, foi o cestinha do Blazers.

