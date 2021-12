PGR quer 'lei seca' em arenas baianas

A Procuradoria Geral da República (PGR) pretende ver novamente em vigor na Bahia a 'lei seca' em estádios de futebol. Por isso, entrou com pedido de ação direta de inconstitucionalidade - a chamada ADI - contra a lei estadual 12.959/2014, aprovada em fevereiro, que permite a venda de bebidas nas arenas baianas.

A ação do procurador-geral Rodrigo Janot chegou na quinta-feira, 24, ao gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski, relator do processo.

O gabinete quer que o julgamento aconteça ainda em maio. Isso porque Lewandowski espera que a ADI 5112 seja julgada com outra ação de inconstitucionalidade, esta sobre a Lei Geral da Copa, da qual o ministro também é relator.

De acordo com o gabinete, Lewandowski já pediu data para julgamento desta última e apenas espera que o o presidente do STF, Joaquim Barbosa, inclua o processo na pauta.

Para levar o caso ao plenário e tomar a decisão, o ministro precisa pedir informações ao governo da Bahia e ao procurador.

O ministro ainda pode optar pelo chamado 'rito abreviado', que anula o caráter de liminar e julga o mérito em definitivo. Neste caso, ele precisa pedir também informações à Advocacia Geral da União (AGU) e à Assembleia Legislativa da Bahia.

Artigo polêmico

De acordo com Janot, a lei estadual feriu a competência da União ao editar normas gerais sobre consumo e desporto, além de ir de encontro ao Estatuto do Torcedor. "No uso da prerrogativa conferida por essas normas constitucionais, a União editou a Lei 10.671/2003, também conhecida como Estatuto do Torcedor, a qual dispôs sobre normas gerais de proteção e defesa do consumidor torcedor no desporto profissional", disse.

O procurador citou ainda o polêmico artigo 13A do Estatuto, que regula as proibições dos torcedores na entrada do estádio. O artigo proíbe, "em todo o território nacional, o porte de bebidas alcoólicas em eventos esportivos".

Curiosamente, o deputado João Bonfim (PDT), autor da lei, cita o mesmo artigo como prova de que não existe inconstitucionalidade. "No artigo falam de proibição de porte de bebidas, não falam de proibição de venda e consumo de álcool dentro do estádio", afirmou.

Bonfim se disse surpreso com a ação de inconstitucionalidade, especialmente porque haverá consumo de bebidas durante o Mundial - se a Lei Geral da Copa não for derrubada. "De qualquer forma, as bebidas estarão liberadas na Copa, então, para mim, existe um contratempo no Governo Federal", disse ele.

A CBF alterou neste ano o regulamento geral das competições, que, desde 2008, vetava a venda de bebidas em estádios do país. A entidade abriu espaço para criação de leis estaduais que regulem o consumo.

Apesar de existirem estudos sobre a ligação entre bebidas em estádio e violência, nenhum deles é conclusivo.

