PFC Cajazeiras e Jequié começam luta pela elite do Baianão

Lobo-Guará contra o Jipão, ou melhor, PFC Cajazeiras contra Jequié. Esse será o duelo deste sábado, 1º, a partir das 16h, no Estádio de Pituaçu, válido pela primeira partida da final da Segundona do Campeonato Baiano. De um lado está o PFC Cajazeiras, um time novo que surgiu em 2013, com fins sociais. A equipe disputou a Copa Estado do ano passado, mas não conseguiu chegar a final.

Para o treinador Waguinho Dias, o trabalho conjunto da equipe é fundamental para um bom resultado, mas não deixou de destacar o volante Marcelo e o atacante Índio, como peças que podem resolver qualquer parada.

Quando perguntado sobre uma possível revelação que possa sair da equipe para clubes maiores, ele apontou o lateral-direito Lucas Fieta, que já defendeu o Vitória da Conquista. Além do atacante Luan, peça fundamental do time, mas que será desfalque por ter recebido três cartões amarelos.

Do outro lado do campo estará o Jequié, equipe fundada em 1969. A última vez que o Jipão disputou a elite do Baiano foi em 1997. Após crises financeiras, o clube tem buscado a estabilidade e pede o apoio da torcida.

“O time é de pequeno porte, mas apesar de não ter dinheiro em caixa para nos prepararmos para o futuro, não estamos devendo a fornecedores ou jogadores. Acredito que a visibilidade do jogo de sábado [hoje] atrairá mais patrocinadores ainda”, falou o Presidente da equipe, Juarez Almeida Sampaio.

A diretoria orientou os jogadores e o treinador Paulo Salles a não darem entrevistas durante a concentração. Na primeira fase, as equipes se enfrentaram duas vezes, resultando em um empate em 0 x 0 no Estádio de Pituaçu e uma vitória do Cajazeiras por 1 a 0, em Jequié.

Mirando a Série C

O Pituaçu Futebol Clube Cajazeiras é um projeto iniciado em 2013 pela empresa Onsoccer Brasil, empresa conhecida pelo trabalho de assessoria de atletas e equipes na Bahia. Atuando na administração interna e no departamento de futebol dos clubes, a companhia participou também do acesso de Galícia, Jacuipense e Jacobina à elite do futebol baiano.

O clube está prestes a ganhar um Centro de treinamento, que vai ocupar um terreno de 40 mil metros quadrados. “O que acontecerá hoje não é apenas uma partida, é um investimento que beneficia diversos setores. O nosso objetivo é chegar a Série C do Brasileirão e nos tornarmos a terceira potência do futebol baiano”, disse o presidente do clube e deputado estadual, Manassés. Ele ainda contou sobre a decisão de mudar o nome do clube. “Como um time também precisa de torcedor, escolhemos o nome Cajazeiras Futebol Clube. Cajazeiras é o maior bairro da América Latina, que considero um município”, concluiu.

Passos certeiros

Com as cores azul, amarelo e branco, surgiu a Associação Desportiva de Jequié (ADJ), fundada na cidade de Jequié. O time disputou pela primeira vez o Campeonato Baiano de Futebol Profissional em 1970. Para Juarez Sampaio, atual presidente, a principal parceria é o povo de Jequié, de onde vem a maioria dos torcedores.

“Estamos engatinhando ainda. Quando estivermos na Série A que vamos tentar uma vaga no Nordestão e Brasileirão. Mas com humildade e respeito ao adversário, podemos chegar lá. Sabemos do nosso potencial”, concluiu. A atual casa do Jipão é o Estádio Waldomiro Borges, em Jequié, com capacidade pra 10 mil pessoas.

