PFC-Cajazeiras e Atlético empatam no primeiro jogo da final

O Atlético de Alagoinhas conquistou um bom resultado ao empatar sem gols, no domingo, 20, no Estádio de Pituaçu, com o PFC-Cajazeiras, pelo primeiro jogo das finais da Segunda Divisão do Baiano.

Agora, a equipe de Alagoinhas precisa só de um empate no próximo sábado, às 16h, para conquistar o título e o acesso à primeira divisão em 2019. Ao PFC-Cajazeiras, só um triunfo interessa.

