PFC-Cajazeiras e Atlético de Alagoinhas iniciam decisão da Segundona do Baiano

Após encerrada a primeira fase da Segunda Divisão do Campeonato Baiano, é chegada a hora de descobrir qual time será o grande campeão do certame.

PFC-Cajazeiras e Atlético de Alagoinhas disputam a grande final da competição em jogos de ida e volta. A primeira partida é neste sábado, 19, às 16h, no Pituaçu.

As duas equipes fizeram campanhas bastante semelhantes na fase de pontos corridos, somando 18 pontos. Além do título e da premiação, o vencedor disputará a elite do futebol baiano em 2019.

adblock ativo