Pezão tenta título; Cigano, a revanche

Noite brasileira desta sábado, 25, em Las Vegas, no UFC 160. Afinal, brasucas participarão dos dois principais combates do card principal no MGM Grand Garden Arena.

Na disputa do cinturão dos pesos pesados, o atual campeão Cain Velasquez e o desafiante Antônio Pezão. Pouco antes, o ex-campeão da categoria, o baiano-catarinense Junior Cigano enfrenta Mark Hunt. As lutas terão transmissão da Globo a partir das 1h30 de domingo, 26.

Para Pezão, essa é a chance de uma vida. Além de poder vingar sua derrota para Cain (em maio de 2012), o brasileiro tem pela frente a oportunidade de conquistar o cobiçado cinturão.

Ele afirma que seu oponente é favorito e diz que prefere a posição de 'azarão', que o acompanhou em várias batalhas. "Me sinto mais motivado para provar para as pessoas que elas estavam erradas. Depois da luta, eu serei o favorito".

Velasquez defende seu cinturão pela primeira vez desde que o reconquistou com uma vitória sobre Junior Cigano no UFC 156, em dezembro de 2012.

Embora esteja no topo agora, o lutador sabe muito bem a desagradável sensação de ser um 'ex-campeão', tendo perdido seu reinado na primeira batalha contra o próprio Cigano, em 2011. "Eu sei como é perder o cinturão e não quero sentir isso nunca mais", declarou o americano de origem mexicana.

Já Cigano entra no octógono sem a pressão imediata de um cinturão em jogo. Inicialmente escalado para enfrentar Alistair Overeem, lesionado, ele encara o neozelandês Mark Hunt.

Com o sonho de recuperar o título um dia, Junior tenta manter o olho no adversário deste sábado. "Sou mais rápido que o Hunt, vou para o nocaute e acho que, por sermos dois lutadores de pé, será uma boa luta para os fãs".

