Pezão encara americano no UFC 197 neste sábado

O meio-pesado Marcos Pezão é um dos cinco representantes do país no UFC 197, que será disputado na noite deste sábado, 23, em Las Vegas, nos Estados Unidos. O card principal está previsto para às 23h e o preliminar às 19h30.

Quem entrará no octógono com o paulista será o norte-americano Clint Hester. Pezão já avisou que vai haver muita trocação e espera definir a luta rapidamente e não descarta um nocaute no adversário.

Nem pelo fato de Hester vir de dois reveses, por nocaute, Pezão subestima o adversário, que ele considerado um 'casca grossa'. A estratégia, nesse caso, segundo Pezão, é mostrar agressividade desde o começo.

O destaque do evento que tem os cinco brasileiros é o combate entre Jon Jones e Ovince St. Preux pelo cinturão interino dos meio-pesados. Ambos são considerados os dois melhores lutadores peso por peso do mundo.

Ex-campeão meio-pesado, Jon Jones volta ao octógono após 15 meses de afastamento. Nesse tempo, se envolveu em um acidente que resultou em um braço quebrado de uma mulher grávida e foi processado. Após 15 meses sem lutar, acabou perdendo o cinturão.

Outro título em jogo valerá a luta mais importante da noite, entre o campeão peso mosca Demetrious Johnson e Henry Cejudo.



