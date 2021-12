Peru empata com Equador e Grupo B da Copa América segue indefinido

Mostrando personalidade e com um gol do estreante 'italiano' Gianluca Lapadula, o Peru reagiu empatou nesta quarta-feira, 23, com o Equador por 2 a 2 e voltou a vislumbrar a classificação para as quartas de final no equilibrado Grupo B da Copa América em que o Brasil já está garantido na próxima fase.

A noite começou da melhor forma possível para os comandados pelo argentino Gustavo Alfaro com Renato Tapia marcando contra aos 23 minutos e Ayrton Preciado ampliando nos acréscimos (45+3). Mas a alegria da seleção 'Tri' acabou com gols de Lapadula (49) e André Carrillo (54).

O Brasil segue na liderança do Grupo B com seis pontos e enfrenta nesta quarta a Colômbia, que com quatro pontos busca garantir sua passagem para a próxima fase. O Peru, também com quatro, vai disputar seu último duelo contra a Venezuela que soma dois pontos, enquanto os equatorianos, também com dois, enfrentarão os brasileiros.

