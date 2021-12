Personagens locais substituem ex-governador em três arenas

Considerando que ACM já figurava em ruas, colégios e praças, as Câmaras de Porto Seguro, Conceição do Coité e Santo Amaro aprovaram mudanças nos seus estádios.

A arena porto-segurense virou Agnaldo Bento dos Santos, em 2009, na gestão do ex-prefeito Gilberto Abade (PSB). E quem é Agnaldo? "Um desportista bem conhecido aqui. Ia a todos os jogos, fundou a liga de futebol e o time Guaraí. Tinha uma pousada e às vezes hospedava visitantes gratuitamente", contou o secretário de Esporte e Lazer, Enildo Gama (PCdoB), um dos vereadores que aprovam a renomeação.

A troca em Santo Amaro aconteceu em 2012, no primeiro mandato do ainda prefeito Ricardo Machado (PT). O estádio agora festeja Jonatas Eneas do Carmo, que presidiu o Botafogo local durante a construção do alçapão do clube em regime de mutirão.

Em 2013, o prefeito Assis (PT) - que, como vereador, tentara a mudança duas vezes - pediu a um parlamentar para propor em Coité a reverência a um antigo aliado de ACM, Diovando Carneiro Cunha, o Vandão (PL), que se suicidou quando prefeito, em 1996, e que colocara grama no estádio. "Foi também vereador, vice-prefeito, presidente da Câmara, e não tinha homenagem a ele aqui. Não houve resistência", relatou Assis.

