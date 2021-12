Perivaldo está de volta ao país após viver drama em Lisboa

Com muita alegria e um terço de Nossa Senhora de Fátima em uma das mãos, o ex-lateral-direito do Bahia, Botafogo e Seleção Brasileira, Perivaldo, voltou ao Brasil na manhã desta quarta-feira, 11. Ele desembarcou no Rio de Janeiro ao lado do presidente do Sindicato dos Atletas do Estado do Rio de Janeiro (Saferj), Alfredo Sampaio, e do filho Marcelo.

Perivaldo viveu em Lisboa nos últimos 24 anos e, ultimamente, após ficar desempregado e perder suas economias, estava morando nas ruas da capital portuguesa. A história de Perivaldo, que tem familiares na cidade de Itabuna, veio à tona em uma matéria no 'Fantástico'.

"A emoção é grande. Agora vou descansar para ver o meu Rio de Janeiro, e agradecer à Nossa Senhora de Fátima e ao Senhor do Bomfim. Quero agradecer a todos vocês da imprensa daqui e também de Portugal. Muito obrigado mesmo", disse o ex-jogador ao passar pelo desembarque do Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim.

Após a chegada, Perivaldo foi direto para o bairro da Barra da Tijuca, onde ficará hospedado em um hotel. Na sexta-feira, 13, de avião, ele segue para Itabuna, na Bahia, cidade onde nasceu, para rever os familiares.

O ex-jogador planeja ainda seguir para Fortaleza, no Ceará, onde ficará até fevereiro na casa do filho Marcelo, que estava emocionado. "Agora é resgatar essa história bonita que ele construiu aqui. Agora ele vai reconstruí-la. Deus vai escrever uma nova história na vida dele", disse.

Documentário

A história de Perivaldo vai virar um documentário a ser exibido em janeiro na SIC, canal de televisão de Portugal. Uma equipe está acompanhando o ex-lateral há três semanas.

Parte dos custos das estadias de Perivaldo no Brasil está sendo bancada pela tevê. A viagem de volta e toda a operação de 'resgate' do ex-jogador foi custeada pela Saferj.

