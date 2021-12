Perícia vai apurar as causas do acidente na Fonte Nova

>>Confira os depoimentos de quem viu de perto o acidente na Fonte Nova

A Polícia Técnica e a Coordenadoria Especial de Defesa Civil de Salvador (Codesal) realizaram na manhã desta segunda-feira, 26, uma vistoria no Estádio Otávio Mangabeira - Fonte Nova - , para avaliar e identificar as causas do desabamento de parte do piso da arquibancada, durante a partida entre Bahia e Vila Nova, no último domingo, 26, pelo Octogonal final da Série C.

A estrurura de concreto do anel superior, construído na década de 70, não suportou o peso da torcida e desabou, provocando a morte de sete torcedores. Mais de 50 pessoas ficaram feridas. Os técnicos retornaram à área, nesta manhã, para examinar toda a estrutura da praça esportiva e as condições de segurança.

Desde o início da manhã, a Superitendeência de Engenharia de Tráfego (SET), interditou parte da rua que margeia o estádio, próximo ao Portão 11, pois ainda havia pedaços de concreto pendurados que poderiam cair a qualquer instante na pista interna de acesso ao estádio.

O secretário estadual de Esportes, Nilton Vasconcelos, concedeu uma entrevista coletiva para falar sobre a vistoria no estádio, mas segundo ele ainda não há prazo para divulgação do laudo da perícia.

O governador Jaques Wagner, que determinou a interdição da Fonte Nova, esteve reunido, com o ministro do Esporte, Orlando Silva, com representantes da Superintendência de Desportos do Estado da Bahia (Sudesb) e secretários, nas dependencias da Fonte Nova, onde fizeram uma visita ao local do acidente.

