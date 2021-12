Pérez lidera treino no Bahrein de novo; Massa fica em 4º

O mexicano Sergio Pérez liderou nesta sexta-feira, 28, pelo segundo dia consecutivo, os testes coletivos que a Fórmula 1 realiza no circuito de Sakhir, no Bahrein. O piloto da Force India cravou o tempo de 1min35s570 para voltar a ficar na frente e superar por pouco o espanhol Fernando Alonso, que garantiu o segundo lugar ao cronometrar 1min35s634 com sua Ferrari.

Dominante com o novo modelo da Force India movido a motor Mercedes, Pérez liderou os treinos na parte da manhã e depois à tarde. Alonso também teve motivos para fechar o dia contente, pois conseguiu dar um total de 122 voltas com o novo modelo da escuderia italiana e, pela primeira vez nesta pré-temporada, foi mais veloz que o seu ex-companheiro de equipe Felipe Massa.

Já a Red Bull, que vem sofrendo para se adequar ao novo regulamento técnico da F1, cujos motores V8 aspirados foram substituídos pelos V6 turbo em 2014, enfim teve um dia sem problemas de treinos e viu o australiano Daniel Ricciardo ficar com o terceiro melhor tempo (1min35s743).

Massa, embora desta vez tenha sido superado por Alonso, segue andando em ritmo forte com a Williams e nesta sexta se garantiu no quarto lugar ao cravar 1min36s507. Assim, o brasileiro se posicionou logo à frente do inglês Jenson Button, quinto colocado pela McLaren, com 1min36s901.

A Williams, por sinal, pela primeira vez neste ano viu um piloto da Red Bull superar Massa ou seu companheiro de equipe, Valtteri Bottas, em um teste coletivo desta pré-temporada, que começou com o brasileiro liderando os treinos em Jerez de la Frontera, no fim do mês passado, na Espanha, antes de a F1 engatar duas baterias seguidas de trabalhos de pista no Bahrein.

O francês Jules Bianchi, da Marussia, se destacou ao garantir a sexta posição com o modesto carro da Marussia e ser quase um segundo mais rápido do que Lewis Hamilton, sétimo colocado com a Mercedes. O inglês, entretanto, acabou sendo prejudicado por problemas no câmbio do seu carro.

O venezuelano Pastor Maldonado foi outro que não conseguiu ser rápido nesta sexta. Ele teve problemas com a sua Lotus e deu apenas 31 voltas na pista. Com isso, fechou o dia na décima e penúltima posição. Só conseguiu ficar à frente do sueco Marcus Ericsson, da Caterham.

Com tempos bem superiores em relação aos obtidos por Maldonado e Ericsson, o francês Jean-Eric Vergne, da Toro Rosso, e o mexicano Esteban Gutiérrez, da Sauber, ficaram respectivamente na oitava e nona colocações.

Bahrein vive a última semana de testes da pré-temporada da Fórmula 1 e contará com mais dois dias de treinos até domingo. O Mundial de 2014 começará em 16 de março, com a disputa do GP da Austrália, no circuito de Melbourne.

