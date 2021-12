Pérez lidera 1º dia de nova semana de testes no Bahrein

O mexicano Sergio Pérez, da Force India, abriu nesta quinta-feira, 27, a última semana de testes da pré-temporada da Fórmula 1 como o piloto mais rápido do dia de atividades no circuito de Sakhir, seguido pelo finlandês Valtteri Bottas, da Williams. A pista do Bahrein já havia recebido treinos na semana passada.

Pérez foi o único piloto a registrar uma volta em menos de 1min36 nesta quinta-feira ao marcar 1min35s290 durante a manhã, num dia em que as equipes se concentraram mais em realizar testes em trechos longos. O mexicano deu 105 voltas pela Force India, sendo o segundo piloto a ficar mais na pista.

Apenas Bottas teve mais trabalho no circuito de Sakhir. O finlandês deu 128 voltas e na melhor delas marcou o tempo de 1min36s184. Assim, garantiu a segunda colocação no dia, à frente do finlandês Kimi Raikkonen, que ficou em terceiro lugar, com 1min36s432, mesmo que tenha provocado a paralisação dos treinos nos minutos finais da atividade ao ficar com o carro parado na reta oposta do circuito de Sakhir.

O alemão Nico Rosberg, da Mercedes, foi o quarto rápido da quinta-feira, seguido pelo compatriota Adrian Sutil, da Sauber, e pelo dinamarquês Kevin Magnussen, da McLaren. O australiano Daniel Ricciardo ficou em sétimo lugar pela Red Bull, que voltou a enfrentar problemas na preparação para a temporada 2014 da Fórmula 1 e só deu 39 voltas.

As dificuldades também assolaram mais uma vez a Lotus, que teve o venezuelano Pastor Maldonado apenas como o décimo mais rápido do dia, atrás do inglês Max Chilton, da Marussia, e do russo Daniil Kvyat, da Toro Rosso, e à frente apenas do japonês Kamui Kobayashi, da Caterham, o mais lento da quinta-feira.

A última semana de testes da pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein se encerrará no próximo domingo. O Mundial de 2014 começará em 16 de março, com a disputa do GP da Austrália, no circuito de Melbourne.

