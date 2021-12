Pequena torcedora tira onda com atacante Suárez; Assista!

Uma pequena torcedora do Tottenham tirou onda com o atacante uruguaio Suárez momentos antes da partida dos Spurs contra o Liverpool, no último domingo, 15, pelo Campeonato Inglês.

A cena inusitada aconteceu quando os jogadores dos dois clubes se cumprimentavam. Suárez estende a mão para a menina, que está acompanhada do volante brasileiro Paulinho, mas ela tira uma com o jogador e debocha com um gesto engraçado.

A ação da garotinha fez com que Paulinho não segurasse o riso e brincasse com Suárez logo após o ocorrido. Confira no vídeo abaixo:

