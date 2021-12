Pentatleta recebe medalha do Exército em Salvador

Vencedora da medalha de ouro no pentatlo moderno nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, a pernambucana Yane Marques encerrou, nesta competição, sua temporada civil e iniciou seu período militar.

Com uma rotina de seis horas de treinos por dia, de segunda-feira a sábado, Yane, que é terceiro sargento do Exército Brasileiro, se prepara agora para os Jogos Mundiais Militares, que serão realizados de 2 a 11 de outubro, na Coreia do Sul.

Ganhadora de duas pratas e um ouro na edição passada, em 2011, no Rio de Janeiro, ela espera, agora, superar os resultados. "As expectativas são boas, as melhores possíveis. Na minha categoria, 90% das mulheres são militares. Então, acaba sendo uma competição no mesmo nível", disse ela.

Yane esteve nesta segunda-feira, 23, em Salvador para participar da comemoração ao Dia do Soldado, celebrado nesta terça, 25, no 19º Batalhão de Caçadores, no Cabula. Ela foi homenageada com a medalha Marechal Osório pelas conquistas recentes.

"São resultados bem exitosos que me fizeram estar aqui recebendo essa medalha que faz menção aos méritos esportivos do atleta", ressaltou. Única detentora de medalha olímpica no pentatlo moderno na América Latina, a atleta entrou para o Exército em 2009, por meio do edital de sargentos- atletas de alto rendimento.

"Sou muito grata por ter sido escolhida para representar o Exército, que tem me dado muito apoio", contou ela, que levou o bronze nas Olimpíadas de Londres, em 2012.

Atividades

Ela conta que seu treinamento é voltado para as competições, não para a preparação militar. "Somos militares numa condição diferenciada. Nossa função enquanto militar é treinar e representar o Brasil, as Forças Armadas", salientou.

Diariamente, ela reveza atividades de esgrima, natação, hipismo, corrida e tiro para chegar bem nos Jogos. Após a competição militar, o foco passa a ser a Olimpíada de 2016, no Rio de Janeiro. A rotina envolve praticar tiro no quintal de casa e correr pelas ruas do bairro de Campo Grande, no Recife (PE), além de percorrer capitais como Rio de Janeiro, Curitiba e Porto Alegre para treinar.

