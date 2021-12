Penetra no tatame: baiano enfrenta feras em treinamento

Além de conquistar uma vaga improvável no fechado Treinamento de Campo Internacional de Judô, encerrado nesta terça-feira, 30, o baiano Ivan Luís Costa deixou o tatame festejando a experiência inédita de enfrentar cubanos, franceses, ucranianos e os próprios brasileiros. "Olhei um pouquinho. Ele tem bom movimento e faz um chãozinho bem", analisou o técnico da seleção brasileira, Luiz Shinohara.

Para entrar no treino, Costa aproveitou o fato de ter trabalhado no Mundial. No local fez amizades com integrantes da CBJ e, depois, chegou ao técnico Shinohara. "Não mexi nenhum pauzinho. Só tratei a todos com respeito e fui persistente, até eles me darem uma chance", explicou Costa.

"O treinamento é fechado, mas ele falou com o técnico e conseguiu entrar. Temos filmagens, ele lutou bem, não virou saco de pancada nas mãos dos adversários", comentou outro integrante da Confederação Brasileira de Judô (CBJ), que preferiu o anonimato.

Namorada irada - Feliz pela oportunidade em mil de treinar com atletas de alto rendimento, Costa confessou que o seu maior desafio agora será contornar a ira da namorada Tatiane Okamoto. "Tem uma semana que não vejo ela. Estou na casa de um amigo aqui em Stella Maris para não perder o treino", contou o rapaz, dizendo que vai revê-la acompanhado de um presente.

Sobre o treinamento, do qual participou na segunda e nesta terça, nos dois turnos, a aprendizagem foi enorme. "Descobri que tenho de treinar muito. Muito mesmo!", concluiu Costa, que na ânsia de aproveitar cada segundo do treino chamou para lutar tudo quando era adversário.

"Eu falo inglês e um pouco de japonês. Chamei judoca até de 90 kg, como um ucraniano que não lembro o nome", confessou, lembrando que duelo com lutadores de categorias mais leves que os 73 kg dele.

