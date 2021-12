Pena de Souza é mantida e jogador desfalca o Bahia por quatro jogos

O atacante Souza ficará fora dos próximos quatro jogos do Bahia, a partir do jogo desta quinta-feira, 26, às 21 horas, contra o Palmeiras.

O jogador teve sua pena mantida, em novo julgamento realizado na tarde desta quinta no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, mantendo o resultado estabelecido no dia 17 de julho.

Após a primeira decisão, o Bahia chegou a conseguir o efeito suspensivo para Souza, que entrou em campo nos jogos contra Fluminense e Coritiba nesta situação.

Como a decisão só começa a valer 24 horas após o anúncio da decisão, o atacante do tricolor baiano entra em campo pela 12ª rodada contra o Palmeiras na Arena Barueri, mas irá desfalcar o Bahia nos jogos contra contra Corinthians (29/07), Grêmio (05/08), Portuguesa (08/08) e Cruzeiro (11/08).

Souza foi punido devido a uma cotovelada dada no zagueiro Antonio Carlos, do Botafogo. Durante a partida no Engenhão, o juiz Rapahel Claus apenas mostrou o cartão amarelo para os dois jogadores.

Mas a Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) denunciou o jogador do Bahia no artigo 254-A (praticar agressão física) do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), punido o atacante tricolor por quatro jogos.

