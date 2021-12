Pelo Twitter, Ivete confirma presença na Arena

Os torcedores que garantiram os seus ingressos para curtir o Ba-Vi que marcará a inauguração da Arena Fonte Nova no próximo domingo, 7, ganharam mais um bom motivo para chegar cedo à nova praça esportiva baiana.

É que, por meio de uma postagem em seu Twitter na tarde desta quarta-feira, 3, a cantora Ivete Sangalo confirmou a sua participação no evento musical que abrirá a programação na nova Fonte.

"Domingo canto na Fonte Nova nova!!! E depois sigo para Alagoinhas!!", escreveu Ivete em sua página no microblog.

A apresentação musical da qual Ivete Sangalo fará parte terá início às 14h. Além da musa do axé, estão confirmadas também a cantora Margareth Menezes e a banda percussiva Olodum.

De acordo com o consórcio da Arena, os portões da Fonte Nova serão abertos a partir das 11h. O clássico entre o Bahia e o Vitória será válido pela quarta rodada da segunda fase do Campeonato Baiano e está previsto para começar às 16h.

Ainda de acordo com o consórcio, quase todos os ingressos que foram colocados à venda já foram vendidos - restam apenas cerca de 800 entradas, que foram destinadas aos sócios do Vitória e estão sendo comercializadas nas bilheterias do Barradão. A Arena Fonte Nova voltará a receber um Ba-Vi no dia 28 deste mês.

adblock ativo