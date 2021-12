Pelo Twitter, atacante do Bahia diz que tem estiramento na coxa

O atacante do Bahia Junior usou sua conta no Twitter para informar que está com um estiramento na coxa. Segundo o atleta, a previsão para o seu retorno aos treinos é de cinco dias.



Com isto, o vice-artilheiro do Esquadrão na temporada 2012, com sete gols marcados, está fora da partida do próximo domingo, 1, contra o Serrano, no estádio de Pituaçu.

adblock ativo