Pelo cinturão interino, Werdum vai encarar Hunt no UFC 180

A estreia do UFC no México perdeu seu principal protagonista. O americano, com ascendência mexicana, Cain Velásquez, que defenderia o cinturão dos pesados contra o brasileiro Fabrício Werdum no UFC 180, dia 15 de novembro, na Cidade do México, lesionou o joelho e está fora do evento.

Desta forma, Werdum enfrentará o neozelandês Mark Hunt pelo título interino da categoria até 120 kg. Avisado que fará a luta principal do UFC 180 a pouco mais de três semanas do combate, Hunt terá pela frente uma árdua tarefa: uma drástica perda de peso.

Atualmente com 137 kg, Hunt precisa diminuir 17 kg para chegar ao limite máximo da categoria, que é de 120,2 kg, e ser autorizado a lutar pelo título. Pelas regras das comissões atléticas americanas, que regem os esportes de combate no país, não há tolerância para o limite de peso em disputas de cinturão.

"Não tive problema para aceitar a luta. Meu único desafio até lá é a balança. Mas farei de tudo para alcançar minha meta", disse o veterano neozelandês ao site "MMA Fighting".

Amigo da balança

O corte abrupto de peso não é problema para Hunt. Mesmo aos 40 anos, o lutador teve de perder nada menos que 9 kg em um dia para chegar ao limite e enfrentar Roy Nelson no Japão, em setembro.

O 'gordinho' Hunt não só conseguiu - ficou cerca de 0,4 kg abaixo do valor-, mas venceu Nelson por nocaute no segundo round. Nas últimas sete lutas que fez pelo UFC, Hunt perdeu apenas uma vez, para o ex-campeão dos pesos pesados, o catarinense Junior Cigano, radicado na Bahia.

Sobre a repentina mudança de adversário, Werdum se mostrou chateado. "Fiquei triste, vou fazer o quê? Eu pensava nele (Velásquez) o tempo inteiro, já tinha a estratégia com minha equipe. Agora, vamos pra esse novo desafio", afirmou.

adblock ativo