Pelo Baianão, Ba-Vi movimentado termina empatado sem gols em Pituaçu

O segundo clássico Ba-Vi de 2021 terminou empatado sem gols no estádio de Pituaçu. Em partida realizada na noite desta quarta-feira, 17, pela 5ª rodada do Campeonato Baiano, Bahia e Vitória fizeram um jogo bastante disputado, mas não conseguiram tirar o zero do placar.

Com o resultado, as duas equipes não mudaram de posição na tabela. Bahia e Vitória permanecem com cinco pontos, na 7ª e 6ª posição, respectivamente. A diferença fica pelo saldo de gols, com um a mais para o Leão, além das duas partidas a menos, já que as partidas contra Vitória da Conquista e Jacuipense foram adiadas.

Agora, Bahia e Vitória voltam suas atenções para a Copa do Nordeste. O Esquadrão encara o Sport, neste sábado, 20, às 16h, novamente no estádio de Pituaçu. Já o Rubro-Negro vai até São Luís, no Maranhão, visitar o Sampaio Côrrea, no mesmo dia, às 20h30.

O jogo

Os primeiros 45 minutos foram bastante disputados em Pituaçu. O Rubro-Negro iniciou a partida com as linhas mais avançadas, mas esbarrou na defesa muito bem postada do Bahia. Assim, as principais soluções encontradas por Rodrigo Chagas foram em finalizações de fora da área.

Dessa foram se construiu a primeira jogada de perigo, aos 4 minutos, após Guilherme Rend receber passe na entrada da área e arriscar rasteiro, mas o goleiro Matheus Teixeira caiu para encaixar sem muito perigo. A chance mais aguda do Rubro-Negro no primeiro tempo surgiu aos 8, após passe de Walter que Alisson Farias fez belo pivô para Catatau sair de frente à meta tricolor. No entanto, na hora da conclusão, foi travado por Gustavo Henrique.

O confronto seguia bastante truncado entre as equipes, fator que resultou em um excesso de faltas ao longo de toda a partida. Por um lado, o Leão repleto de novidades aparentava falta de entrosamento entre os atletas. Do outro, os aspirantes do Bahia mostravam mais intensidade, mas pecavam na precipitação na hora de concluir as jogadas.

A primeira chance de perigo para o lado do Esquadrão apareceu somente aos 20, após Pablo receber na entrada da área, limpar a jogada e mandar pra fora. Aos 33, em lance de bola parada, Daniel Penha mandou uma pancada no centro do gol, mas Lucas Arcanjo apareceu bem para empatar.

Antes do juiz apitar o fim dos primeiros 45 minutos, o Tricolor ainda teve mais uma boa oportunidade. Em bola recuperada no campo de defesa, o atacante Marcelo recebeu ligação direta e saiu de frente para a meta do Leão. No entanto, na hora de concluir, ele mandou para fora.

Segundo tempo

Depois de fazer sua estreia, o atacante Walter foi substituído ainda no intervalo da partida pelo centroavante Samuel. Na sua primeira chance, aos 3 minutos, ele recebeu bom passe de Alisson Farias e concluiu por cima do gol de Matheus Teixeira. Dois minutos depois, nova oportunidade para o Vitória, em cobrança de falta de Roberto, que passou próximo ao travessão.

O Bahia respondeu aos 9, em lançamento que Daniel Penha recebeu e finalização rasteiro para Lucas Arcanjo defender sem dar o rebote. Aos 12, o atacante Gustavo, do Bahia, teve a chance mais clara de abrir o placar em toda a partida. Ele recebeu em velocidade, passou pelo goleiro mas, na hora de concluir, perdeu o equilíbrio e mandou para fora.

Aos 18, Daniel Penha recebeu novo lançamento, limpou a jogada, mas mandou nas mãos de Lucas Arcanjo. Passada a blitz tricolor, o Vitória conseguiu equilibrar as ações em campo, mas foi ineficiente nos contra-ataques. Antes do fim da partida, aos 31, o Leão ainda perdeu o jovem meia Gabriel Santiago, que tinha entrado no lugar de Alisson Farias, e saiu mancando com dores no joelho.

Ainda teve tempo para mais duas oportunidade rubro-negras, com Catatau e Samuel, aos 36 e 43, respectivamente, mas sem sucesso. No fim do jogo, o Bahia voltou a pressionar, porém, não conseguiu tirar o zero do placar.

