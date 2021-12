Pelé volta a ser internado em hospital de São Paulo

Pelé voltou a ser internado em São Paulo, no Hospital Albert Einstein. O ex-jogador, de 74 anos, estaria recebendo atendimento há cinco dias no local. Mas o hospital não confirma a data e nem revela informações sobre o estado de saúde do Rei do Futebol.

De acordo com a assessoria de imprensa do hospital, a família vetou a divulgação de informações sobre Pelé. Não há confirmação nem de quando o ex-jogador deu entrada no hospital, nesta semana.

Não há informações também sobre os motivos da internação e nem sobre o setor em que ele estaria recebendo o atendimento médico. Boletim médico só deve ser divulgado no dia da alta do ex-jogador, caso a família autorize.

Trata-se da segunda internação de Pelé em dois meses. No início de maio, ele passou cinco dias no mesmo hospital por conta de uma hiperplasia na próstata. O ex-jogador passou por exames, que constataram que o problema era benigno, sem incidência de tumores. Foi, então, operado para evitar uma nova infecção urinária, que já o levara ao hospital no fim de 2014 - na época ficou internado durante 16 dias.

