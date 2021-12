Pelé terá alta nesta terça-feira

De acordo com boletim médico divulgado na tarde desta segunda-feira, 8, Pelé vai receber alta do hospital nesta terça, 9. "O paciente Edson Arantes do Nascimento (Pelé) mantem boa evolução clínica, sem sinais de infecção. Continua internado em apartamento. Considerando a boa Recuperação, a equipe médica programou a alta hospitalar para amanhã (9/12/14)", diz o boletim.

O ex-jogador estava internado desde segunda-feira, 24, com infecção urinária. Ele retirou cálculos nos rins, na uretra e na vesícula no dia 13. Ele chegou a receber alta, mas voltou no início da semana.

