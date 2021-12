Pelé tem nova melhora e não possui infecção sistêmica

Um novo boletim médico foi divulgado na tarde desta sexta-feira pelo Hospital Albert Einsten, em São Paulo, e confirmou uma nova melhora do estado de saúde de Pelé, que está em tratamento para conter uma infecção renal. O Rei do Futebol, porém, continua na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), para onde foi transferido na última quinta.

Um outro boletim divulgado na manhã desta sexta já havia confirmado uma nova melhora do ex-jogador de 74 anos de idade, que segue sem previsão de alta depois de ter passado por um quadro de "instabilidade clínica", como chegou a definir de forma um pouco vaga o hospital na última quinta.

O novo boletim informou que "o paciente Edson Arantes do Nascimento (Pelé) vem apresentando melhora de sua condição clínica e segue sob cuidados na unidade de terapia intensiva" e também revelou que o mesmo "continua em tratamento temporário de suporte renal (hemodiafiltração veno-venosa contínua) e lúcido".

Em seguida, o hospital também fez questão de enfatizar que Pelé "respira espontaneamente", sem o auxílio de aparelhos. Outra boa notícia trazida pelo boletim é a de que o ídolo não tem nenhuma infecção sistêmica e que os medicamentos (antibióticos) utilizados para conter o problema estão surtindo efeito sobre a única bactéria encontrada até agora nos exames.

Para finalizar, o boletim informa que "o paciente alimenta-se normalmente por via oral" e que novas informações serão fornecidas assim que houver novidades no quadro de saúde do Rei do Futebol. Ele continua em tratamento de hemodiálise.

O hospital não estipulou prazo para a divulgação de novo boletim, sendo que este último foi divulgado com cerca de uma hora e meia de atraso em relação ao horário previsto inicialmente.

adblock ativo