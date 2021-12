Pelé segue melhora e fará hemodiálise só até domingo

Um novo boletim médico foi divulgado pelo Hospital Albert Einstein, às 15 horas deste sábado, 29, em São Paulo, confirmou que Pelé segue em "boa evolução" no seu processo de tratamento de uma infecção renal. Internado desde a última segunda-feira, o Rei do Futebol ainda segue na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas os médicos que tratam do ex-jogador confirmaram que neste domingo, 30, ele encerrará uma etapa do seu tratamento: a hemodiálise, que consiste na utilização de um aparelho para filtrar o sangue.

O boletim voltou a informar que Pelé segue "sob cuidados" na UTI, mas enfatizou que o ex-atleta "mantém-se lúcido e estável do ponto de vista hemodinâmico e respiratório", assim como trouxe a seguinte boa notícia: "O tratamento de suporte renal (hemodiafiltração veno-venosa contínua) continuará sendo administrado até amanhã (domingo) cedo, sendo então pausado".

Um outro boletim, divulgado na manhã deste sábado, já havia informado que o astro seguia em "bola evolução" e também que os exames de sangue e urina aos quais ele foi submetido apontaram resultados positivos para a melhora da sua saúde.

Pelé vem melhorando de forma gradativa desde a última sexta, depois de o hospital ter confirmado na quinta que ele enfrentada um quadro de "instabilidade clínica". O rim do ex-jogador, que teve de tomar remédios mais fortes para tentar combater a bactéria que causou a infecção, começou a falhar devido ao sangue infectado. Ele também precisou tomar medicamentos para controlar a pressão arterial.

