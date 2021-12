Pelé se recupera bem de cirurgia e deve ter alta nesta 2ª

O pós-operatório do ex-jogador Pelé permanece dentro da normalidade e, segundo a assessoria de imprensa do Hospital Israelita Albert Einstein, ele deve ter alta ainda nesta segunda-feira, 20. Pelé foi internado na segunda passada na Unidade Morumbi do hospital, zona sul paulistana, para ser submetido a uma cirurgia na coluna.

O procedimento para descompressão dos nervos, com o objetivo de aliviar as dores sentidas pelo ex-jogador, foi realizado na última terça, 14. A cirurgia foi programada com antecedência e aconteceu sem problemas.

Em maio, Pelé, que tem 74 anos, ficou internado no mesmo hospital quando foi submetido a um procedimento cirúrgico na próstata, chamado de ressecção transuretral. Em dezembro de 2014, o ex-jogador esteve no hospital por duas vezes, primeiro para retirar cálculos renais e depois para tratar uma infecção urinária.

