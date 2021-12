Pelé retira tumor no cólon e deve ter alta nesta terça-feira, diz hospital

O Hospital Albert Einstein, em São Paulo, confirmou que o ex-jogador de futebol Pelé, que está internado há seis dias, foi submetido a remoção de um tumor no cólon e deve ter alta nesta terça-feira, 7.

“O paciente, que passa bem, está em recuperação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), e a previsão é que seja transferido para o quarto nesta terça-feira,7”, disse em nota. O hospital afirmou ainda que o tumor foi identificado durante realização de exames cardiovasculares e laboratoriais de rotina e o material foi encaminhado para análise patológica.

Em um post nas redes sociais, o Rei do Futebol confirmou o procedimento. "No último sábado fui submetido a uma cirurgia de retirada de lesão suspeita no cólon direito. O tumor foi identificado na realização dos exames que mencionei na última semana. Felizmente, estou acostumado a comemorar grandes vitórias ao lado de vocês. Vou encarar mais essa partida com um sorriso no rosto, muito otimismo e alegria por viver cercado de amor dos meus familiares e amigos”, escreveu.

