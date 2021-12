Pelé parabeniza Maradona pelos 58 anos

O ex-jogador Diego Maradona completa 58 anos nesta terça-feira, 30. O ídolo argentino recebeu felicitações do Barcelona, Boca Juniors Napoli e da Seleção Argentina através dos perfis oficiais. Além desse, Pelé também o parabenizou, com um tom humorado.

O Rei do Futebol utilizou a sua conta no Twitter para celebrar o aniversário do amigo com um tom humorado. "Sei que terá uma noite tranquila lendo um livro", afirmou.

Happy birthday, my friend. You will probably be having a quiet night in with a good book but I hope you also find time to have a small celebration! / Feliz aniversário, Diego. Sei que terá uma noite tranquila lendo um livro, mas espero que também faça uma pequena comemoração! pic.twitter.com/aUfJwvPh6M — Pelé (@Pele) 30 de outubro de 2018

Maradona apareceu ao lado do seu advogado e seu agente, Matías Morla, com um charuto e com a camisa do clube que é treinador no México. Diego Maradona JR. também se declarou ao pai e relatou a dificuldade de estar longe neste dia tão importante para o eterno camisa 10 da Argentina.

Feliz cumple Papá!Es tan difícil no poderte abrazar en este día,es tan difícil no poder estar sentado al lado tuyo,es tan difícil no verte abrazado con Diego Matias!!Daria la vida para poderte ver feliz siempre, en cada momento de tu vida! pic.twitter.com/nxj6lAHclO — Diego Maradona Jr (@DiegoMaradonaJr) 30 de outubro de 2018

