Pelé nega mudança em bio do Instagram sobre gols: "Sempre foi a mesma"

Pelé desmentiu as notícias que circularam ao longo da semana sobre uma mudança em sua descrição do seu perfil no Instagram, no qual supostamente teria reivindicado o título de maior artilheiro da história do futebol. De acordo com o 'Rei', em publicação no Twitter, nesta quarta-feira, 6, a informação já estava contida na rede social desde que ele entrou na plataforma.

"Eu fui acusado por parte da imprensa de ter mudado a 'bio' do meu Instagram, para ofuscar essas grandes estrelas que estão quebrando meus recordes. O texto sempre foi o mesmo, desde que entrei na plataforma. Nada disso deveria nos distrair das suas conquistas incríveis", escreveu o tricampeão mundial.

Eu fui acusado por parte da imprensa de ter mudado a bio do meu Instagram, para ofuscar essas grandes estrelas que estão quebrando meus recordes. O texto da bio sempre foi o mesmo, desde que entrei na plataforma. Nada disso deveria nos distrair das suas conquistas incríveis. — Pelé (@Pele) January 6, 2021

O principal motivo para a polêmica é que alguns sites de estatísticas não consideram os gols marcados por Pelé em partidas amistosas. Se for contar apenas os jogos oficiais, desconsiderando completamente os formatos de calendários antigamente e a importância de certos amistosos, por exemplo, existe uma variação de 757 ou 762 vezes que Pelé balançou as redes, em pouco mais de 800 jogos. No total, Pelé teria marcado 1.283 gols registrados em seus 21 anos de carreira (entre 1956 e 1977).

