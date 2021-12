Pelé melhora e é transferido para o quarto

Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, já está em um quarto no hospital Albert Einstein, em São Paulo. Segundo boletim médico divulgado na manhã deste sábado, 6, o ex-jogador "continua bem, sem febre, mantendo antibioticoterapia. O hospital fornecerá boletim assim que houver nova informação". Pelé estava na unidade semi-intensiva.

Pelé está internado desde o dia 24, quando foi diagnosticado com infecção urinária. Ele havia retirado cálculo renal, no dia 13, e no início desse semana voltou ao hospital.

Ainda não há informações sobre quando Pelé vai receber alta.

adblock ativo