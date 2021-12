Pelé homenageia Ronaldinho: 'Você trouxe um sorriso no rosto de todos'

As homenagens a Ronaldinho Gaúcho, oficialmente aposentado dos gramados, continuam. Depois de Neymar, Eto'o, Deco, Barcelona e outras personalidades importantes do mundo do futebol, foi a vez do Rei Pelé deixar sua mensagem a Ronaldinho.

"Ronaldinho, você trouxe um sorriso no rosto de todos. Desejo que você consiga driblar todos os desafios da vida, assim como fez nos gramados", escreveu Pelé, em suas redes sociais.

Fluminense e Paris Saint-Germain, que ainda não tinham se manifestado em relação à aposentadoria do craque, também deixaram depoimentos agradecendo o agora ex-jogador.

"Obrigado pelos dois anos em que vestiu a camisa do Paris Saint-Germain", publicou o clube francês, que projetou Ronaldinho no cenário internacional. "Obrigado por tudo que você fez pelo futebol", agradeceu o Flu, último clube da carreira de Ronaldinho, que recebeu o craque por uma breve passagem de dois meses.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) agradeceu Ronaldinho com uma postagem do último gol do meia pela seleção brasileira. "Momentos que estão gravados para sempre na história da Seleção Brasileira. Valeu por tudo, Ronaldinho!", publicou a entidade.

De todos os clubes em que jogou, o único que ficou de fora das homenagens a Ronaldinho foi o Grêmio, que revelou o jogador para o futebol mas hoje trata Ronaldinho como persona "non grata" devido ao fato de o meia ter trocado o clube gaúcho pelo Flamengo em 2011, quando a festa no gramado do Olímpico já estava pronta para recebê-lo.

