Pelé homenageia Messi por igualar recorde de gols em mesmo clube

Pelé usou as redes sociais para parabenizar Messi por igualar o seu recorde de 643 gols em um mesmo time. O argentino alcançou o número ao marcar um gol para o Barcelona no empate com o Valência no sábado, 19, pelo Campeonato Espanhol.

“Quando seu coração transborda de amor, é difícil mudar o seu caminho. Assim como você, eu sei o que é amar usar a mesma camisa todos os dias. Assim como você, sei que não existe nada melhor que o lugar que a gente se sente em casa. Parabéns pelo seu recorde histórico, Lionel. Mas acima de tudo, parabéns pela sua linda carreira no Barcelona. Histórias como a nossa, de amor ao mesmo clube por tanto tempo, infelizmente serão cada vez mais raras no futebol. Eu te admiro muito, Messi”, escreveu Pelé no Instagram.

Também pela rede social, o argentino respondeu o "maior jogador de todos os tempos" e agradeceu as palavras. Na postagem, ele colocou uma foto do Pelé vestido com a camisa do Santos, e afirmou na legenda, que é lindo ver uma homenagem vinda de alguém tão importante para o futebol como o brasileiro.

"Muito obrigado por sua mensagem tão carinhosa, Pelé. A verdade é que foi lindo a ver pelo que significam essas palavras vindo de alguém tão grande como foi você. Te mando um grande abraço!", postou.

