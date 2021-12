Pelé faz tratamento com antibióticos e continua estável

Após ter sido internado com infecção urinária na segunda-feira, 24, Pelé continua em estado estável, recebendo medicação endovenosa (veia), segundo o boletim divulgado na tarde desta quarta, 26, pelo Hospital Albert Einstein.

O documento, assinado pelos médicos Fábio Nasri e Gustavo Caserta Lemos, concluído às 14 horas, informa que "o paciente Edson Arantes do Nascimento (Pelé) segue internado, recebendo antibioticoterapia por via endovenosa e, no momento, encontra-se estável". O boletim não faz previsão de alta médica.

Antibioticoterapia é o tratamento médico em que há basicamente o uso de antibióticos. A internação de Pelé aconteceu quase duas semanas depois de ele ter sido submetido a uma cirurgia para a retirada de cálculos renais.

De acordo com médicos ouvidos pelaAgência Estado, infecções urinárias são comuns após cirurgias desse tipo. Mesmo depois de ser liberado, o craque deverá continuar o tratamento em casa.

No início do mês, Pelé foi internado após sentir fortes dores abdominais, que o obrigaram a cancelar o lançamento de um livro no Museu Pelé, em Santos. Os exames mostraram cálculos renais, ureterais e vesicais, que causaram uma obstrução do fluxo urinário.

No dia 13, ele foi submetido à cirurgia e, dois dias depois, saiu do hospital de bom 'humor. "Já estou pronto para jogar amanhã. Um abraço", disse Pelé. O processo de recuperação, no entanto, exige reavaliações periódicas. Nos exames de segunda-feira, os médicos identificaram a infecção.

