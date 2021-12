Pelé está "melhorando", mas sem previsão de alta

A lenda do futebol Pelé, hospitalizado em Paris, na França, devido a uma infecção urinária, está "melhorando", embora siga sem previsão de alta, afirmou nesta quinta-feira, 4, uma fonte da assessoria do ex-jogador.

"Está tudo sob controle. Sempre melhorando", afirmou por mensagem de texto o assessor, que acompanha Pelé, de 78 anos, na capital francesa.

Ao ser questionado sobre se os médicos deram alguma previsão de alta, o assessor respondeu: "Ainda não".

Saúde frágil

Pelé foi internado depois de participar de um evento patrocinado ao lado do jovem atacante francês Kylian Mbappé, campeão do mundo com a França aos 19 anos.

A frágil saúde de Pelé, único jogador a conquistar três Copas do Mundo (1958, 1962, 1970), tem sido uma fonte de preocupação nos últimos anos.

Nos últimos anos, Pelé tem sido visto em público em cadeiras de rodas ou precisando de um andador e, em 2016, não teve condições físicas de acender a tocha olímpica nos Jogos Olímpicos do Rio.

O mundo do futebol chegou a temer pela vida de seu eterno Rei em novembro de 2014, quando Pelé foi internado na unidade de tratamento intensivo após uma infecção urinária que o obrigou a passar por uma hemodiálise.

adblock ativo