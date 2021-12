Pelé é internado novamente após desembarcar no Brasil

Pelé foi internado mais uma vez, nesta terça-feira, 9, após retornar ao Brasil. O 'Rei do Futebol' deu entrada no hospital Albert Einstein, em São Paulo, logo após desembarcar no aeroporto de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo.

No boletim médico o estado de saúde de Pelé é descrito como "bom". Ele foi submetido a exames admissionais, de acordo com o UOL.

Pelé revelou ter sido submetido a um procedimento cirúrgico, no momento em que recebeu alta do hospital francês. Ao desembarcar no Brasil, o 'Rei do Futebol' agradeceu o apoio recebido durante a internação e disse que tudo foi "bem".

A saúde de Pelé tem sido motivo de preocupação nos últimos anos. Além das duas infecções urinárias (2014 e 2019), ele fez operações na coluna (2015) e no quadril (2012 e 2016), o que atrapalha sua mobilidade.

