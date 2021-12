Pelé é internado em São Paulo com infecção urinária

Uma infecção urinária levou Pelé a ser está internado nesta segunda-feira, 24, no hospital Albert Einstein, em São Paulo. O problema foi detectado durante uma consulta de retorno, após a cirurgia pela qual passou no último dia 13 para a retirada de cálculos renais. O Rei do futebol está sendo medicado com antibióticos e não tem previsão de alta.

Pelé foi internado pela primeira vez no último dia 11, após sofrer dores estomacais em sua casa em Santos e cancelar o evento de lançamento de um livro no Museu Pelé. Ele sofreu uma cirurgia e foi liberado dois dias depois.

Atleta profissional de 1956 a 1977, Pelé sempre foi um exemplo de jogador de futebol que passou a carreira sem ter um grave problema físico. Em julho de 1999, passou por uma cirurgia no joelho direito para a retirada de parte do menisco. Ele estava passando férias com a família nos Estados Unidos e teve dores ao correr em um parque. Dois dias depois, passou pela intervenção em Nova York.

Em 2011, Pelé foi submetido a uma cirurgia de catarata. Poucos dias depois foi à final da Copa Libertadores, na qual o Santos derrotou o Peñarol e ficou com o título continental. Entusiasmado com a conquista, o eterno camisa 10 da Vila Belmiro pegou o técnico Muricy Ramalho pela mão e correu pelo gramado do Pacaembu logo após o fim do jogo. Como esta em recuperação, teve de ser reavaliado pelos médicos.

No ano seguinte, teve de se submeter a uma cirurgia no quadril. Ele sofria com muitas dores por causa de uma artrose. Após 1 hora e 30 minutos de cirurgia, foi retirada a cabeça do fêmur e implantada uma prótese. Pelé, de 74 anos, ainda faz fisioterapia, pois não recuperou totalmente os movimentos.

